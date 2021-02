Jetzt kann Pater Ludwig Wenzl endlich so richtig seines Amtes walten. Zum Jahreswechsel übernahm der 35-Jährige die Agenden für Tourismus und Kultur – Besucher und Touristen bekam er in seiner neuen Funktion aber bis diese Woche keine zu Gesicht. Am 26. Dezember wurde die Stiftspforte geschlossen, nun sind Gäste aus nah und fern – mit FFP2-Maske vor Nase und Mund – wieder willkommen.

„Die erneute Wiederöffnung ist wieder ein wichtiger Schritt Richtung Normalität. Die Stiftsbesichtigung unter den aktuellen Umständen anzubieten, bringt viele Überlegungen aus organisatorischer und wirtschaftlicher Sicht mit sich“, meint Pater Ludwig über die umfassenden Vorbereitungsarbeiten: Am Corona-Konzept wurde gefeilt, die Desinfektionsmittelspender nachgefüllt, neue Hinweis-Schilder für Besucher auf dem gesamten Stiftsareal angebracht und das Personal auf die aktuellen Sicherheitsvorschriften geschult. Es gilt FFP2-Maskenpflicht, in Innenräumen müssen pro Person 20 Quadratmeter zur Verfügung stehen.

Wenzl: "Wollen für alle Menschen offen sein"

Wenzl hofft auf zahlreiche weitere Besucher – denn im Stift Melk gebe es schließlich viel zu entdecken. „Als Teil der Stiftsbesichtigung nimmt das Stiftsmuseum die Aufgabe wahr, Geschichtliches, Kunstvolles und Wissenswertes aus der reichen Klostergeschichte zu erzählen“, betont er, dass ein Rundgang durch die Prunkräume des Klosters, die Bibliothek oder durch die Stiftskirche das Zeitalter des Barock erlebbar machen.

Bei der Wiederöffnung des Stifts gehe es zudem laut Pater Ludwig nicht nur um die touristischen Ströme, sondern darum, „für alle Menschen offen zu sein“: „Wir wollen ein lebendiger Ort sein, der täglich von Schülern, Messbesuchern, Pilgern, Mitarbeitern, Besuchern oder Menschen, die einfach an diesem wunderbaren Ort sein wollen, geprägt ist.“