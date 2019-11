Mitte November wird das Programm der Ybbsiade 2020 präsentiert. Bisher hat die Stadtgemeinde allerdings noch keine offizielle Bilanz für die Ybbsiade 2019 präsentiert. „Wir können es derzeit noch nicht sagen, weil die Abrechnung vom Land noch fehlt“, betont SP-Bürgermeister Schroll. Nach dem Gewinn von 30.000 Euro bei der Jubiläums-Ybbsiade 2018 wurden der NÖN Unterlagen übermittelt, die für 2019 ein Minus von knapp 50.000 Euro vorhersagen.

Zusätzlich schießt die Stadtgemeinde jährlich 20.000 Euro als Subvention zu. Bei der Besucherzahl schrammten die Organisatoren 2019 mit 9.482 Besuchern an der 10.000er-Marke vorbei. Schroll will die der NÖN zugespielten Zahlen nicht kommentieren. „Wir haben im Jahr 2018 die 20.000 Euro Subvention nicht gebraucht. Beim Land haben wir heuer um mehr Kulturförderung angesucht, da etwa die Kultur in Melk sechsstellige Beträge erhält“, meint Schroll.

Laut dem Stadtchef wird es im Jahr 2020 eine Steigerung bei den Besucherzahlen geben. Durch den Umbau der Stadthalle (Kapazität: 850 Besucher) findet die 32. Ybbsiade im Freizeitzentrum statt. Dort haben rund 1.000 Besucher Platz. Das Programm wird Mitte November präsentiert. Um die Turnhalle für den Schulbetrieb nicht zu lange zu blockieren, werden die Veranstaltungen auch in zehn Tagen von 17. bis 26. April abgehalten. Danach folgen fünf Events im Babenbergerhof und im Therapiezentrum Ybbs.

Indes laufen auch schon die Vorbereitungen für die erste Ybbsiade in der neu eröffneten Stadthalle, die dann über eine Kapazität von 1.100 Plätzen verfügt. „2021 werden wir drei Wochen durchgehend in der Stadthalle sein“, verspricht Schroll, der sich dadurch auch einen neuen Besucherrekord erwartet.

Auslaufen wird 2020 auch der Vertrag des Ybbsiade-Intendanten Joesi Prokopetz. Sowohl Schroll als auch Prokopetz bekunden aber ihr Interesse für die Verlängerung. „Es spricht nichts dagegen. Wir gehen in Verhandlungen und werden das auch in den Gremien besprechen“, sagt Schroll.