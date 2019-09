Ein Sprecher hat das am Montag auf APA-Anfrage mitgeteilt. "Ohne aufrechte Parteimitgliedschaft kann er (Huber, Anm.) auch kein Klubmitglied sein."

Weiter unklar blieb, ob der 49-Jährige im Landtag bleibt. "Ob Martin Huber sein Mandat fortführt oder abgibt, ist allein seine Entscheidung", sagte der Parteisprecher. Der Abgeordnete hatte am 20. April 2014 Glückwünsche an jene gepostet, "die heute Geburtstag haben". Er habe den Eintrag "ohne Hintergedanken verfasst", sagte er am Sonntag - Adolf Hitler wurde am 20. April 1889 geboren.

Noch nicht entschieden war zudem, wann bei Landesparteiobmann Udo Landbauer die Bezeichnung geschäftsführend vor Klubobmann wegfallen wird. Darüber habe man sich vorerst " keine Gedanken gemacht", sagte der Sprecher. Die Nationalratswahl stehe im Vordergrund.