Eine Kollision, zwei zerstörte Fahrzeuge, neun Verletzte – und die Einsatzkräfte steckten im Stau fest. „Ich musste zweimal aussteigen, um die Leute einzuweisen. Die Rettungsgasse hat überhaupt nicht funktioniert“, berichtet Loosdorfs Kommandant-Stellvertreter Maximilian Braida.

Er war vergangenen Donnerstag als Einsatzleiter bei dem Crash zwischen einem Reisebus, in dem sich 18 Menschen befanden, und einem Lkw auf der Westautobahn im Einsatz.

Lkw-Lenker eingeklemmt

Frühmorgens, kurz nach sechs Uhr, ereignete sich der Unfall. Die Autobahn in Richtung Linz war Stunden später noch gesperrt. Der Lkw-Lenker wurde eingeklemmt und schwer verletzt – die Feuerwehr Loosdorf befreite ihn aus dem Lkw. Via Christophorus-Heli wurde er ins Krankenhaus gebracht. Von den Insassen des Linienbusses wurden zwei mit schweren und sechs mit leichten Verletzungen ebenso ins Spital transportiert. NÖN.at berichtete:

Loosdorf/Melk Autobus und Lkw auf A1 umgestürzt: Drei Schwerverletzte

Keine leichte Aufgabe für die Einsatzkräfte, die immer wieder aufgrund der nicht durchgeführten Rettungsgasse in Verzug gerieten. „Das Problem ist, dass sobald etwa ein einzelnes Feuerwehrauto durch die Rettungsgasse fährt, die meisten glauben, dass keine weiteren Einsatzfahrzeuge vorfahren werden. Dann reihen sie sich wieder normal ein und alle anderen, die zum Unfallort müssen, stecken im Stau fest“, erläutert Braida die Problematik.

Pannenstreifen-System war für Braida besser

Die Rettungsgasse ist für die Einsatzkräfte mittlerweile ein leidiges Thema. Immer wieder sorgt sie für Wartezeiten in Momenten, in denen es oft auf Sekunden ankommt. „Früher sind wir bei Einsätzen einfach am Pannenstreifen gefahren, um zum Unfall zu gelangen.

Das hat viel besser funktioniert, da kam es so gut wie nie zu Komplikationen“, meint Braida. Für den Loosdorfer Kommandant-Stellvertreter ist klar: Das alte System sollte wieder angewandt werden. „Die Rettungsgasse gehört abgeschafft“, ist er überzeugt.