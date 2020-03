Eine unbeschwerte Auszeit mit seinen Motorrad-Freunden wollte VP-Bürgermeister Walter Handl in Marokko verbringen (NÖN berichtete), doch das Coronavirus machte ihm einen Strich durch die Rechnung. "Wir waren mit unseren Motorrädern in Marrakesch unterwegs als wir bei einer Pause von der Situation zu Hause erfahren haben", berichtet Handl. Da auch im Urlaubsland das Virus sich breit gemacht hatte, entschied die Gruppe die Rückreise anzutreten. Doch dies erwies sich als nicht so einfach. "Wir waren im ständigen Kontakt mit dem Außenministerium", erklärt er.

Nach einiger Zeit dann die erlösende Nachricht: Die Reisegruppe darf nach Hause fliegen. Am Flughafen ging es laut Handl hektisch zu. "Wir waren auch angespannt. Keiner wusste was ihn erwarten würde, welche Kontrollen es geben würde und wie die Lage daheim wirklich ist", betont er. Erleichterung dann, als sie heimischen Boden unter den Füßen hatten. Am Flughafen in Wien ist ihnen Fieber gemessen worden und dann ging es in die Heimat.

"Ich und der Rest der Truppe haben uns freiwillig in Quarantäne begeben. Wir wissen ja nicht, ob doch bei jemandem Symptome auftreten werden", berichtet er. Einstweilen vertritt ihn sein Neo-Vize Martin Berger. "Telefonisch und per Mail bin ich nach wie vor erreichbar. Und gemeinsam schaffen wir diese Ausnahmesituation", ist Handl der Meinung.