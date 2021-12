Covid-Verstoß: Strafe für Ybbser Mandatare

Es war Ende März, als es nach der Ybbser Gemeinderatssitzung zu einem handfesten Skandal kam. Mitten im Oster-Lockdown wurden dabei von mehreren Gemeinderäten Corona-Regeln missachtet. So war nach der Gemeinderatssitzung im oberen Stockwerk ein Schaubuffet der Neo-Gastronomin Hannah Neunteufel in der Stadthalle aufgebaut, bei der Mandatare ohne Abstand und Maske gustiert hatten.

Damals gab es nicht nur Rücktrittsforderungen an Bürgermeisterin Ulrike Schachner sondern auch Rufe nach Neuwahlen. Zusätzliche Brisanz bekam die Causa aber auch durch Anzeigen bei der Bezirkshauptmannschaft Melk und der Polizei. Während die polizeilichen Ermittlungen eingestellt wurden, erreichte vergangene Woche zahlreiche Gemeinderäte Post von der Bezirkshauptmannschaft. Der Inhalt: die Mitteilung, dass es im Rahmen der Veranstaltung zu einer Verletzung der Corona-Ausgangsbeschränkung kam sowie ein Zahlschein in der Höhe von 150 Euro. Für Stadtchefin Schachner gibt es gar eine Strafe von 400 Euro.

Allerdings sind nicht alle Gemeinderäte von den Strafen betroffen. Einige Mandatare, etwa der damalige SPÖ-Gemeinderat Bernhard Eisler, verließen die Stadthalle direkt nach dem Ende der Gemeinderatssitzung und nahmen daher nicht am Buffet teil. „Mir war von vornherein klar, dass ein Verbleib in der Stadthalle sowohl rechtswidrig ist, als auch die Akzeptanz der Bevölkerung für Lockdown-Maßnahmen untergräbt“, sagt Eisler.

Ein Schuldeingeständnis für die damaligen Verfehlungen sieht Schachner auch nach neun Monaten nicht. Bereits damals sprach Schachner von einem Schaubuffet, bei dem alle Corona-Regeln eingehalten wurden. Konfrontiert mit der aktuellen Strafe erklärt Schachner: „Ich finde die Strafe lächerlich. Wir haben derzeit wirklich andere Sorgen. Ich will dazu gar nichts mehr sagen.“

Anders als Schachner sprach Vizebürgermeister Dominic Schlatter (SPÖ) bereits damals von einem Fehler. „Wie bereits nach diesem Abend kundgetan und vor allem in Hinblick des Wissenstands von heute, würden wir heute nicht mehr so handeln wie damals“, meint Schlatter. Ähnlich sieht es SPÖ-Stadtrat Willi Reiter: „Es war damals unbedacht und wird sicher kein zweites Mal vorkommen. Wenn man Fehler macht, muss man auch dazu stehen.“

Strafen erhielten auch einige ÖVP-Mandatare, wie etwa ÖVP-Stadtparteichef Gert Kratzer. Nach einer Diskussion in der Fraktion nehme man die Verwaltungsstrafe zwar zur Kenntnis, allerdings betont Kratzer: „Wir sind damals im guten Glauben nach der Gemeinderatssitzung unserer Bürgermeisterin gefolgt, um einer Präsentation der neuen Stadthallen-Wirtin beizuwohnen.“ Für ihn war die Präsentation sehr wohl im Rahmen der Ausführung des Gemeinderatsmandates: „Wenn ich von einer Bürgermeisterin zu einer Präsentation eingeladen werden, muss ich davon ausgehen, dass das auch legal ist, was ich hier mache.“ Kritisch sieht man bei der ÖVP auch, dass Pauschalstrafen ausgesprochen wurden. „Es haben alle die gleiche Strafe, egal, ob sie bis Mitternacht in der Stadthalle waren oder nach der Präsentation gegangen sind“, sagt Kratzer.

Für FPÖ-Gemeinderat Andreas Reithner ist die Strafe für die Stadtchefin zu milde: „Sie spricht die Unwahrheit, die Aktion war nicht rechtens. Scheinbar gab es bei der Strafe einen Bürgermeisterbonus.“ Und der FPÖ-Mandatar reitet abermals eine Frontalattacke gegen die Stadtchefin und erneuert abermals den Wunsch zum Rücktritt der Stadtchefin. „Hätte sie Charakter, würde sie zurücktreten“, poltert Reithner.

Aussagen, die Bürgermeisterin Schachner unkommentiert lassen möchte: „Kollege Reithner soll sich auf sein Gemeinderatsmandat und die Arbeit in der Gemeinde konzentrieren.“

Bei der Bezirkshauptmannschaft Melk will man sich zur Ybbser „Corona-Causa“ auf NÖN-Anfrage nicht äußern. „Da es sich um Einzelverfahren handelt, dürfen keine weiteren Angaben gemacht werden“, betont der Melker Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner.