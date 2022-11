Anzeigenflut in Ybbser Herrengasse

Seit Sommer schwelt in der Ybbser Herrengasse ein Konflikt zwischen der Betreiberfamilie Höller im Gasthaus Mang und einigen Anrainerinnen und Anrainern. Die Gründe dafür sind vielfältig: anhaltendes Parkchaos durch Privat-Pkw aber auch Lieferanten, die vermeintliche Einschränkungen der Lebensqualität durch den Ausbau der Gastfamilie im ehemaligen Brauhaus und die dadurch steigende Lärmbelästigung.

Zuletzt eskalierte der Streit, da eine Anrainerin sämtliche Autolenker, die nicht in den vorgesehenen Parkplätzen parkten, anzeigte. „Ihr wollt parken, wo und wie ihr wollt? Wir Anrainer der Herrengasse sollen dafür Verständnis haben und euch gewähren lassen? Nein!“, schrieb sich eine Ybbserin in der Facebook-Gruppe „Leben in Ybbs an der Donau“ ihren Frust von der Seele. „Unsere Lebensqualität und die unserer Mieter ist durch das rücksichtslose Treiben im Gastgarten, den ständigen Lärm bis in die Nacht, das Parkchaos und den Zubau unerträglich geworden“, sagt eine betroffene Anrainerin. Im Sommer wurde sogar die Lautstärke per App gemessen − das Ergebnis: 85 Dezibel.

Die Anrainerinnen und Anrainer suchten in den vergangenen Wochen immer wieder das Gespräch mit der Gemeinde − ohne Erfolg. Mittlerweile ist die Situation so verworren, dass eine Mitarbeiterin der Stadtgemeinde eine Anrainerin der Herrengasse gar auf Facebook brandmarkt − mit einem Foto, das die Anrainerin im Sommer parkend in einem temporären Halteverbot an der Donaulände zeigt. Die zweifelhafte Aktion wird von SPÖ-Gemeinderat Gerald Gruber und ÖVP-Stadtrat Harald Ebert mit „Gefällt mir“ goutiert − Deeskalation sieht anders aus.

Bürgermeisterin Ulrike Schachner (SPÖ) ist dennoch bemüht, den Konflikt zu beruhigen. So wurden die Parkstreifen − es gilt Kurzparkzone − neu nachgezogen und die Polizei angehalten, dort vermehrt Nachschau zu halten und bei Bedarf zu strafen. „Der Gastgarten ist saisonbedingt geschlossen und es gibt zwei Parkplätze mehr. Ich gebe aber zu bedenken, dass Strafen die Aufgabe der Exekutive sind und nicht jeder privat Polizeikommandant spielen kann“, sagt Schachner. Ihr ist bewusst, dass die Parkplatzsituation in der Innenstadt schwierig ist. Dem soll das neue Verkehrskonzept Einhalt gebieten. „Es wird darin eine Lösung geben, die aber nicht heißen wird, dass wir plötzlich 20 Parkplätze mehr haben. Wir wissen, dass die Herrengasse, die früher Fußgängerzone war, ein Hotspot ist“, erklärt Schachner.

Bezirkspolizeikommandant Oswin Huber erklärt, dass es in den vergangenen Monaten regelmäßig Anzeigen bei der Polizei gibt: „Eine Privatperson, die sich offensichtlich häufig in der Herrengasse aufhält, erstattet bei unzulänglich abgestellten Fahrzeugen bei der Polizei-

