Aequinox: Das war das vierte Jazz-Festival in Melk

In der Vorwoche ging das Aequinox Jazz Festival, veranstaltet vom Jazzclub Melk, in seine vierte Runde. Der Schwerpunkt lag dieses Jahr auf Acts, die einen starken Bezug zu Niederösterreich aufweisen. So waren etwa das Jugendjazzorchester NÖ unter der Leitung von Andi Pranzl, der Kremser Blues-Poet Alex Miksch samt hochkarätiger Band, oder das Trio Prim um den Melker Schlagzeuger Christoph Karas zu hören.

„Jazz mag ja hierzulande vielleicht nicht unbedingt Main Stream sein. Aber Standing Ovations und jubelnder Beifall des aufmerksamen Melker Publikums waren einmal mehr ein starkes Zeichen dafür, dass es im Bezirk eine vorhandene Affinität für diese wunderbare Kunstform gibt“, ist Obmann Jakob Kammerer überzeugt. Man dürfe gespannt sein, was sich das Team des Jazzclubs für den halbrunden Festival-Geburtstag im kommenden Jahr wohl ausdenken wird.