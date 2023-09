Ausverkauft! Schlager-Star Melissa Naschenweng lockte ins Tal

Der Schlager boomt: Bei sommerlichen Temperaturen strömten am vergangenen Samstag die Massen nach Yspertal, denn Schlager-Sternchen Melissa Naschenweng führte das Line-Up des diesjährigen „Rock im Tal“ an. Die Verantwortlichen ziehen positive Bilanz über die sechste Auflage des Festivals. „Full House – wir waren komplett ausverkauft“, sagt Mitorganisator Gerald Schwaiger-Götsch.

Es sei alles reibungslos abgelaufen – und die Stimmung war „sensationell“. Naschenweng ist eben ein Besuchermagnet. Manche ihrer treuen Fans waren sogar schon am Freitag am Gelände, obwohl sie erst am Samstag gespielt hat. „Es wurde gerade aufgebaut – und dann sind wir ins Gespräch gekommen“, erzählt Schwaiger-Götsch. Viele aus der Region besuchten das Konzert, aber auch aus Deutschland, Norwegen oder Dänemark reisten Fans an. Die Veranstalter hatten es sich zum Ziel gesetzt, alle Altersgruppen aufs Festival zu holen. „Der Plan ist aufgegangen. Es war eine rundum feine Sache, ein richtiges Fest“, zieht Schwaiger-Götsch zufrieden Bilanz. Hier geht's zu den Fotos.

Wer nächstes Jahr das Tal rocken wird, steht aktuell noch nicht fest. „Die Verhandlungen laufen“, sagt er – und verrät gegenüber der NÖN nur so viel: „Es geht in Richtung Austro-Rock und Austro-Pop.“