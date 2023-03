Nachfolge Das Almhaus am Hochsteinberg wird wieder bewirtet

Lesezeit: 2 Min ME Marie Eder

Das beliebte Almhaus wird ab Ende April wieder in Betrieb sein. Mit Juni startet auch der Gastrobetrieb. Foto: Almhaus Hochsteinberg, Renz

D as Almhaus am Hochsteinberg in Kirnberg hat einen neuen Pächter.