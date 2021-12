Nahversorger in Krummnussbaum: Das ist die neue Chefin

Mitte August startete die Suche nach einer Nachfolge für den Adeg-Markt in Krummnußbaum: Via Facebook-Posting verkündete die bisherige Geschäftsleiterin Anita Gruber ihren Rückzug (die NÖN berichtete). Mit Daniela Kern wird ab Dienstag, 4. Jänner, der Adeg Gruber zum Adeg Kern. Die 36-jährige Einzelhandelskauffrau aus Sarling übernimmt den Krummnußbaumer Nahversorger.

Erfahrung in der Branche hat sie: In den vergangenen 16 Jahren arbeitete Kern in der Fleischerei Buchmayer in Wieselburg. Die designierte Marktleiterin werde das Mitarbeiterteam übernehmen. Seit 2013 befindet sich der Adeg-Markt im ehemaligen Bauhof – dieser soll nach Fertigstellung des neuen Gemeindezentrums auf rund 300 Quadratmeter dort einziehen. Seit Mitte Juli laufen die Arbeiten, im zweiten Halbjahr 2022 soll das Ortszentrum eröffnet werden.