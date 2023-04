Loosdorf sucht neuen Gemeindearzt

Nachdem der Gemeindearzt Harald Waxenegger im März in Pension ging, sucht Loosdorf aktuell einen neuen Gemeindearzt bzw. eine neue Gemeindeärztin (die NÖN berichtete). Die Suche gestaltet sich allerdings schwierig: Nicht nur in Loosdorf kämpft man im Bezirk um die medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Man müsse, so Vasku, mit kritischem Blick auf diese Entwicklung, heutzutage mit diverser „Zuckerl“ um die Ansiedlung neuer Ärztinnen und Ärzte werben. In der Gemeinde Loosdorf verfolgt man eine neue Strategie.

Wir haben eine fertige Arztpraxis, die nur nachbesetzt werden müsste Thomas Vasku, SPÖ-Bürgermeister

In der Gemeinde und den Katastralgemeinden gebe es zahlreiche praktische Ärzte, für die Nachbesetzung der Praxis von Waxenegger infrage kämen. „Zudem haben wir ein Netzwerk mit umliegenden Spitälern geschaffen, die Auszubildende haben“, fügt er hinzu. Der nächste Schritt ist ebenso bereits geplant: Ein so genannter „Gesundheitsscout“ soll engagiert werden, um zusammen mit der Gemeinde und der Apotheke einen geeigneten Nachfolger oder eine geeignete Nachfolgerin zu finden. „Wir haben eine fertige Arztpraxis, die nur nachbesetzt werden müsste“, informiert Vasku. „Bei einem Einzugsgebiet von rund 10.000 Personen hoffen wir, bald eine Ärztin beziehungsweise einen Arzt zu finden“, betont er.

Trotz herausfordernder Situation optimistisch

Der Bürgermeister ist trotz der herausfordernden Umstände optimistisch. „Es ist ein zeitintensiver Prozess, aber wir sind zuversichtlich, dass wir einen Nachfolger für Waxenegger finden“, sagt er. Bereits vor der Pensionierung Waxeneggers habe sich die Gemeinde bei der Gesundheitskasse um eine Nachbesetzung der Arztstelle bemüht. „Wir sind aktuell mit den Verantwortlichen in Gesprächen“, betont Vasku.

