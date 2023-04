Bergland: Ökobeton soll Zukunft werden

Der Neubau des Transportbetonherstellers in Bergland läuft auf Hochtouren. Die Betonmischanlage ist bereits in Betrieb, das Labor und die Werkstatt sollen bis Ende April und die Bürogebäude bis zum Sommer fertiggestellt werden. Während am alten Standort in Kendl Renaturierungsmaßnahmen gesetzt werden, ist Wopfinger auch in der Produktentwicklung nicht untätig. Mit dem „Ökobeton“ möchte man neue Wege gehen. Dabei werden Anteile aus recyclierten, aufbereiteten und gewaschenen Gesteinskörnungen hergestellt. Das bedeutet, dass im Gegensatz zu herkömmlichen Betonen im Ökobeton ein Teil des Kies- und Sandanteils durch Recyclingsand und -splitt ersetzt wird. Damit soll ein aktiver Beitrag zur Reduktion von natürlichen Gesteinskörnungen geleistet werden. Wopfinger möchte mit diesem Produkt die Bauwirtschaft nachhaltiger machen.

Durch die Zertifizierung durch das Institut für Baubiologie und -ökologie (IBO) als „ökologisches Produkt“, fühlt sich das Familienunternehmen bestätigt, diesen Weg weiterzugehen und aktiv an neuen Produkten zu arbeiten. „Für unser Unternehmen ist die Weiterentwicklung und die Schonung der Umwelt oberstes Ziel“, erklärt Kommunikations- und Marketingleiterin Katharina Kindelmann. Für den Ökobeton gewann das Familienunternehmen auch den niederösterreichischen Innovationspreis. Als eines der ersten Projekte, in dem rund 250 Kubikmeter Ökobeton verbaut wurde, ist eine Wohnhausanlage in Waidhofen an der Ybbs zu nennen.

