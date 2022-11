Reparaturcafé in Loosdorf vor Eröffnung

Die Müllberge erreichen eine nie dagewesene Höhe, die Teuerung und Inflation auch. Viele Geräte werden immer schneller kaputt, und wenn die Garantie abgelaufen ist, können sich viele mittlerweile keine Neugeräte mehr leisten.

Das ist auch oft gar nicht nötig, denn für die, die sich mit der Technik nicht so gut auskennen, gibt es das Reparaturcafé in Loosdorf. Es öffnet am Donnerstag, 24. November von 17 bis 20 Uhr im Gasthaus Goldenes Schiff Gugerell in der Linzer Straße 16 wieder seine Pforten. Man kann dort seine Geräte selbst unter der Aufsicht und Anleitung eines erfahrenen Helfers herrichten.

Mitgebracht werden können alle elektrischen Geräte, die händisch getragen werden können. Zum Beispiel Heckenscheren, Rasierer, Lampen, Staubsauger, Mixer und vieles mehr. Großgeräte können aus logistischen Gründen nicht mitgenommen werden.

Freiwillige Helfer werden immer wieder gesucht

„Unsere Müllberge werden immer höher und wir sollten den kommenden Generationen eine lebenswerte Welt hinterlassen. Deshalb ist es für mich ein wichtiges Thema, nicht alles wegzuschmeißen, sondern zu reparieren“, erklärt Bürgermeister Thomas Vasku (SPÖ).

„Wir müssen jedoch auch unsere Jugendlichen dazu animieren, nicht dieselben Fehler zu machen, sondern aus den unseren zu lernen“, fügt der Ortschef hinzu.

Durchgeführt wird die Veranstaltung von der Niederösterreichischen Volkshilfe, die auch für die zukünftigen Treffen Freiwillige mit handwerklichen Fähigkeiten. Diese werden durch regelmäßige Besprechungen des Projektteams, themenbezogene Schulungen und eine Unfall- und Haftpflichtversicherung unterstützt.

Außerdem: Die genussvolle Komponente kommt nicht zu kurz, denn bei Kaffee und Kuchen kann hier mit den anderen Teilnehmenden gefachsimpelt werden.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.