Umspannwerk Loosdorf: Teilnehmer für neue Energiegemeinschaft gesucht

Um Stromkosten in Zukunft für private Haushalte senken zu können, werden in immer mehr Gemeinden Energiegemeinschaften gegründet – so auch in Schönbühel-Aggsbach. „Wir können damit unsere Stromkosten senken und etwas für den Klimaschutz beitragen“, sagt der Obmann des Vereins „Bürger*innenKRAFTwerk“, Erich Lagler. Im Moment möchte der Verein die Bevölkerung informieren und einen Anreiz dazu geben, selbst über private Photovoltaikanlagen nachzudenken und sich einer Energiegemeinschaft anzuschließen.

Wie funktioniert eine Energiegemeinde? Das Konzept ist einfach: Besitzt man eine Photovoltaikanlage bei sich zu Hause, wird der produzierte Strom erst für den Eigenbedarf verwendet. Entsteht ein Überschuss, wird dieser in das Stromnetz eingespeist und man bekommt pro gelieferter Kilowattstunde Geld. Wird von anderen Produzenten, die in der Energiegemeinschaft sind, Strom bezogen, bezahlt man dafür. „Ein Vertrag mit der Energiegemeinschaft ist ein Zusatz zum bestehenden Stromanbieter“, erklärt Lagler. Reicht der benötigte Strom in der Energiegemeinschaft nicht aus, wird dieser vom bestehenden Anbieter bezogen.

Auch ohne eigene Photovoltaikanlage ist eine Mitgliedschaft möglich. „Besitzt man keine Photovoltaikanlage, kann man sich ebenso der Energiegemeinschaft anschließen und vom Überschuss der anderen Haushalte profitieren“, erklärt Erich Lagler. Das Ziel des Vereins ist, so viel wie möglich von Sonnenenergie zu profitieren und Strom effektiv zu nützen. „Je mehr mitmachen, desto besser“, sagt Lagler. Hat beispielsweise ein Haushalt aktuell keinen Sonnenschein, kann ein anderer Haushalt diesem mit Überschuss aushelfen − ohne, dass Strom von einem anderen Anbieter gekauft werden muss.

