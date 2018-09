„Ich wollte immer schon einmal freiwillig im Ausland tätig sein“, erzählt Karin Heninger, Vollzeit bei einer Spedition angestellt, wie sie ihr großes Hobby Nähen dazu gebracht hat, im Oktober 2017 nach Kapstadt zu fliegen.

Bei einem schweizerischen Stoffunternehmen war eine Voluntariatsstelle frei gewesen, im Juni 2017 begann die Zusammenarbeit mit Organisatorin Bea Müller, um in Masiphumelele, einer Township in Kapstadt, Frauen das Nähen beizubringen. „Es war schon fast unvorstellbar“, schildert Heninger: „In einem kleinen Container, wenn überhaupt drei mal fünf Meter groß, sind wir zu zehnt gesessen.“

Projekt: Sew for Love

Das Projekt mit dem Namen Sew for Love hat zum Ziel, Frauen auszubilden und die Produkte vor allem lokal zu vertreiben. „Pro fertigem Kleidungsstück erhalten die Frauen einen fixen Betrag. Der Rest wird wieder in das Projekt gesteckt, um neue Anschaffungen tätigen zu können – zum Beispiel Stoffe.“

Stoffe – dazu hat Heninger ein besonderes Verhältnis. „Nachhaltigkeit, ökologische Produktion: Das ist das Wichtigste an der ganzen Sache“, erzählt die Kilberin. So wird nicht nur beim Projekt in Kapstadt südafrikanische Baumwolle – Shweshwe – verwendet. Heninger selbst benutzt den Stoff in ihrem neu gegründeten Unternehmen KABASA in Kilb, um vor allem Kinderkleidung herzustellen. Beim Kleid „Phumelele“ – in Anlehnung an den Namen der Township – wird für jedes verkaufte Stück ein Teil an Sew for Love gespendet.

„Ich habe sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. So war das Projekt in Südafrika die Grundlage dafür, dass ich mich selbstständig gemacht habe“, schildert die – zumindest noch – Hobby-Unternehmerin.

Im Zentrum steht der ökologische Fußabdruck

In ihrer Nähwerkstatt in Kilb verwendet sie neben Shweshwe auch andere Materialien, auf deren Herkunft sie achtet. Für Taschen kommt Pinatex, ein lederähnliches Material, zum Einsatz. „Es wird aus den Blättern gemacht, die bei der Ananasernte übrigbleiben.

Deshalb sind dafür keine zusätzlichen Anbauflächen oder Wasser nötig“, erklärt sie. Schließlich verwendet sie auch nepalesische Stoffe aus Naturfasern. „Dahinter steht ebenfalls ein Frauenprojekt“, ist Heninger stolz. Für Februar peilt sie die nächste Reise nach Masiphumelele an.