Yspertal, Stift Zwettl, Kufstein - Der Young Scientist Energy Award zeichnet junge Menschen und Schulen aus, welche in Vorwissenschaftlichen Arbeiten, Facharbeiten, Diplom- oder Seminararbeiten nachhaltige Themen aufgreifen. An insgesamt 1200 Schulen in Österreich, Schweiz und Deutschland wurde die Einladung versendet. „Wir waren fasziniert von den verschiedenen Ideen und der Vielfältigkeit der eingereichten Themen. Die Schülerinnen und Schüler greifen die zentralen Themen der Nachhaltigkeit auf und befassen sich mit aktuellen Herausforderungen.

Von Mobilität über Abfallverwertung bis hin zur Artenvielfalt haben die Schülerinnen und Schüler theoretische wie auch praktische Untersuchungen durchgeführt und uns mit innovativen und kreativen Ansätzen begeistert“, so Asc. Prof. (FH) Dipl.-Ing. (Univ.) Christian Huber, Leiter der Studiengänge Energie- & Nachhaltigkeitsmanagement und Facility Management & Immobilienwirtschaft der FH Kufstein Tirol. Ein Team aus wissenschaftlichen MitarbeiterInnen und ProfessorInnen des Institutes für Energie-, Facility- & Immobilienmanagement hat nach Kriterien wie der Forschungsfrage, Zitierweise, Methodik, Themenwahl und der fachlichen Aufbereitung die eingesendeten Arbeiten bewertet.

Herausragende Leistung im Bereich Klimaerwärmung

„Besonders beeindruckt hat uns die Leistung von Frau Wiesenhofer und Frau Haselböck, welche durch Literaturstudien und Umfragen darstellen, mit welchen Fragestellungen wir uns am Beispiel des Stubaier Gletschers auch zukünftig im Spannungsfeld zwischen ökologischen und ökonomischen Aspekten beschäftigen müssen. In der Arbeit wurde neben der Ermittlung der Mikroplastikbelastung am Gletscher auch die Akzeptanz der Gletscherabdeckung in der Bevölkerung erhoben. “, erklärt Dr. Miriam Lettner, Hochschullehrerin für Nachhaltigkeitsmanagement an der FH Kufstein Tirol. Die SchülerInnen erhielten für die herausragende Diplomarbeit „Auswirkung des Gletschervlieses im Hinblick auf Ökologie und Tourismus“, betreut durch Mag. Gunter Gortan und DI Klaus Gramer, den Young Scientist Energy Award 2021. Im Rahmen der Auszeichnung erhielten die SchülerInnen eine Urkunde sowie einen Geldpreis in Höhe von 250 €.

HLUW Yspertal ausgezeichnet als YSEA Partnerschule 2021

HLUW Yspertal erhielt im Rahmen der Verleihung die Auszeichnung als Partnerschule des Young Scientist Energie Awards, für die Möglichkeit und die Förderung von nachhaltiger Forschung und der Bearbeitung nachhaltiger Themen im Rahmen der Schulausbildung. „Ein großer Dank gilt den Lehrerinnen und Lehrern, welche die Arbeiten betreuen und die Schülerinnen und Schüler bei der kritischen Auseinandersetzung komplexer Themen unterstützen“, erklärt Asc. Prof. (FH) Dipl.-Ing. (Univ.) Christian Huber.

www.hluwyspertal.ac.at