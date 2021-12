Ein bewegtes Leben endete: Ex-Stiftsgym Direktor verstorben

Am 13. Dezember ging Ernst Wegscheider mit 83 Jahren von dieser Welt. Lange Jahre war er als Direktor für das Melker Stiftsgymnasium tätig.

Wegscheider wurde 1937 in Grieskirchen (OÖ) geboren. Im selben Jahr übersiedelt er mit seinen Eltern nach Tulln, wo er die Volksschule besuchte. 1947 zieht die Familie Wegscheider nach Melk. Ernst setzt die Schullaufbahn nach bestandener Aufnahmeprüfung als Externer und Sängerknabe am Stiftsgymnasium in Melk fort. Nach der Matura 1955 beginnt er das Studium der Altphilologie an der Universität Wien. Nach seiner Promotion zum Doktor 1960 holt ihn der amtierende Melker Gymnasialdirektor Pater Georg Markovics in das Stiftsgymnasium Melk. 1967 wechselt er an das Bundesrealgymnasium in seinem Wohnsitz Scheibbs. 1972 wird Wegscheider von Abt Reginald zum ersten weltlichen Direktor am Stiftsgymnasium Melk berufen.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Als Direktor fördert er internationale Beziehungen, wie die Austauschprogramme mit St. John’s, Demotz de La Salle, Pannonhalma und Brünn. In seiner Amtszeit entwickelt sich auch die Musicaltradition am Stiftsgymnasium Melk.