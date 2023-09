Emmersdorf: Josef Kaiserlehners letzte Reise

Josef Kaiserlehner, der langjährige Pfarrer von Emmersdorf und ehemaliger Moderator von Aggsbach-Markt, ist im 93. Lebensjahr und im 66. Priesterjahr verstorben.

Kaiserlehner wurde am 11. August 1931 in der Pfarre Biberbach geboren und wuchs in der Pfarre Weistrach auf. Nach der Matura am Stiftsgymnasium Seitenstetten studierte er an der FH in St. Pölten Philosophie und Theologie. Am 30. November 1957 wurde er in St. Pölten zum Priester geweiht. Seine erste Kaplansstelle war drei Jahre lang die Pfarre Groß Gerungs, bevor er als Kaplan und später Provisor nach Bad Großpertholz wechselte.

Von 1962 bis 1969 war er als Kaplan in der Pfarre Gföhl tätig. Im Jahr 1969 wechselte er dann als Pfarrer nach Emmersdorf. Diese Pfarre sollte für ihn zur zweiten Heimat werden. Bis zur Übernahme in den dauernden Ruhestand im Jahr 2011 war er als Seelsorger mit Leib und Seele für die Menschen im Einsatz und war nicht nur als Pfarrer, sondern auch als Mensch in der Gemeinde geschätzt.

Während dieser Zeit war er von 1979 bis 1981 auch Excurrendo-Provisor und ab dem Jahr 2006 bis zur Pensionierung dauerhaft Moderator von Aggsbach-Markt. Über viele Jahrzehnte hindurch wirkte Josef Kaiserlehner auch als Dechant des Dekanates Spitz stets mit einem offenen Ohr für die Mitbrüder und die Gläubigen im Dekanat.

Das Requiem findet am Samstag, 2. September, um 10 Uhr in der Pfarrkirche Emmersdorf statt. Am Freitag, 1. September ist die Herz-Jesu-Messe um 19 Uhr in der Pfarrkirche Emmersdorf. Am Samstag, 2. September, ist Kaiserlehner ab 8 Uhr in der Pfarrkirche Emmersdorf aufgebahrt.