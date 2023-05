Großer Melker Kulturförderer Friedrich Fürst gestorben

Am 25. April ist der Melker Unternehmer Friedrich Fürst im 71. Lebensjahr verstorben. Der Unternehmer galt als großer Förderer der Kulturszene. „Fritz war ein wirklich großer Förderer der Kultur. Er stritt für die Sommerspiele, als ihr Weiterbestand gefährdet war – und nur durch seine Offenheit und Großzügigkeit war es möglich, die Tischlerei Melk Kulturwerkstatt zum Leben zu erwecken. Ohne ihm würde das kulturelle Leben in der Stadt und im Land ganz anders aussehen“, sagt Alexander Hauer, künstlerischer Leiter der Sommerspiele Melk.

Das Heilige Reqiuem samt anschließender Begräbnisfeierlichkeit findet am Freitag, 5. Mai, 13 Uhr, in der Pfarrkirche Melk statt. Bereits ab 10 Uhr besteht die Möglichkeit, sich von Fürst am Sarg zu verabschieden.

