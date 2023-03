Mank: Trauer um Franz Greßl

Von 1970 bis 1980 war Franz Greßl im Gemeinderat Ritzengrub tätig. Bis 1995 vertrat er die Stadt Mank im Gemeinderat, wo er von 1980 bis 1985 als Vizebürgermeister tätig war. Als Landtagsabgeordneter, von 1983 bis 1993 für Mank, ebnete Greßl den Weg zur Stadterhebung. Neben der eigenen Landwirtschaft war Franz Greßl auch im Bauernbund als Obmann und Bezirksobmann tätig. In der Bezirksbauernkammer Mank fungierte er als Obmann von 1978 bis 1997.

Vergangenen Mittwoch verstarb Greßl in seinem 88. Lebensjahr. Das Begräbnis beginnt am Dienstag, 28. März, um 14 Uhr mit dem Requiem in der Pfarrkirche. Die Betstunde ist am Montag, 27. März, um 20 Uhr in der Pfarrkirche.

