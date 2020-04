Mank trauert um einen seiner beliebtesten Bürger: Alois Pflügler ist am Osterwochenende in seinem 85. Lebensjahr verstorben. „Er war ein Manker Original und in der ganzen Stadt beliebt und bekannt“, schätzte Bürgermeister Martin Leonhardsberger (VP) Pflügler sehr.

Pflügler war im Rahmen seiner Lehre als Schmied nach Mank gekommen – und geblieben. Allen voran lebte er für die Musik. Als der Klarinettist, der auch gern am Schlagwerk aushalf, beim Neujahrskonzert 2017 in den Musikerruhestand ging, war er 63 Jahre lang bei der früheren Manker Musik- und nunmehrigen Stadtkapelle gewesen.

„Er war unser ältestes und längstdienendes Mitglied“, erinnert sich Stadtkapellenobmann Herbert Permoser und hebt Pflüglers freundliches Gemüt hervor: „Er war ein immer hilfsbereiter und sehr geselliger Mensch – gleichermaßen für Alt und Jung. Er war wie ein Vater, wie ein Großvater für uns.“

Bis zuletzt besuchte Pflügler viele Musikveranstaltungen. „Er wird uns wirklich fehlen“, sagt Permoser. Einen gebührenden Abschied gab es bei der Beisetzung: Permoser, Thomas Zimola sowie Christian und Reinhard Dollfuß gaben als Quartett die „Pflügler-Lois-Polka“, die Pflügler zu seinem 80. Geburtstag geschenkt bekommen hatte, zum Besten.