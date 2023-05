Melker Ex-Gemeinderat stirbt auf dem Jakobsweg

Schock bei den Melker Sozialdemokraten: SPÖ-Urgestein Emmerich Wahringer starb im Rahmen einer Pilgerreise auf dem Jakobsweg. Die genaue Todesursache ist derzeit noch nicht bekannt.

Der 75-Jährige war in der Zeit von 1985 bis zum Jahr 2000 in insgesamt drei Perioden Gemeinderat. Der gelernte Werkzeugmacher war Betriebsrat und wirkte auch als Gewerkschaftssekretär in Melk. „Wir werden Emmerich als treibende Kraft, Mahner und nimmermüden Genossen in Erinnerung halten, wenn es darum geht, Gerechtigkeit zu erwirken und Menschlichkeit zu bewirken“, gibt sich SPÖ-Parteichef John Haas tief betroffen.

