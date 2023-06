Texingtaler Institution verstorben: Pfarrer Karl Ritt wurde 89 Jahre

Die Trauer im Texingtal und der gesamten Manker Region und dem Melktal ist groß: Pfarrer Karl Ritt ist am Montag im 90. Lebensjahr verstorben. Ritt befand sich bereits im 63. Jahr seines Priestertums. Der am 14. April 1934 in Konradsheim geborene Mostviertler besuchte nach der Volksschule das Stiftsgymnasium Seitenstetten, bevor er 1955 mit dem Studium der Theologie und Philosophie in St. Pölten begann.

Nach seiner Priesterweihe im Jahr 1960 im St. Pöltner Dom wurde Ritt als Kaplan nach Heidenreichstein berufen. Danach folgten Stationen in Oberndorf an der Melk, St. Leonhard und Mank. Ab 1965 wirkte Ritt dann in Plankenstein, ab 1965 auch im damals noch eigenständigen Texing. Seit 1970 war Ritt dann Pfarrer in Texing und Plankenstein, 1991 wurde er zusätzlich Pfarrer in Kirnberg sowie Administrator in St. Gotthard.

Bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2009 wirkte der beliebte und hoch angesehene Pfarrer im Texingtal. Die letzten Lebensjahre verbrachte Ritt in einem Betreubaren Wohnen in Viehdorf. 2009 überreichte die Gemeinde Texingtal Ritt die Ehrenbürgerschaft. Das Leben in Freud und Leid mit den Pfarrangehörigen im Glauben zu teilen und dankbar zu feiern, war ihm stets wichtig. Seine Ministranten und Schulkinder vermittelten ihm Lebensfreude und Sinn, der Rosenkranz war ihm ein Herzensanliegen.

Der Verstorbene wird am Donnerstag, 6. Juli, in der Pfarrkirche Texing ab 9 Uhr aufgebahrt. Der feierliche Begräbnisgottesdienst beginnt um 10 Uhr und wird durch Weihbischof Anton Leichtfried geleitet. Die Beisetzung findet danach am Pfarrfriedhof von Texing statt. Die Betstunden werden am Montag, 3. Juli, in Kirnberg, am Dienstag, 4. Juli, in Texing sowie am Mittwoch, 5. Juli, in Plankenstein jeweils um 19.30 Uhr abgehalten.