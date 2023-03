Tiefe Trauer um Pfarrer Franz Hofstetter

Mit dem Ableben von Pfarrer Franz Hofstetter ist ein Stück Geschichte in der Wallfahrtspfarre Maria Laach zu Ende gegangen. Der beliebte und geschätzte Priester stand im 88. Lebensjahr und im 63. Priesterjahr.

Franz Hofstetter wurde 1935 in St. Leonhard geboren, maturierte 1955 am Stiftsgymnasium Melk und wurde 1960 im St. Pöltner Dom zum Priester geweiht. Es folgten Kaplanstellen in Oberndorf, Großgerungs und Zwettl, ehe er am 1. Jänner 1969 zum Pfarrer von Maria Laach bestellt wurde. Es folgten verschiedene Berufungen und Ernennungen, so unter anderem zum Geistlichen Rat, zum Konsistorialrat und zum Monsignore. Ab 2002 wurde er Erzdechant. Am 1. September 2015 verabschiedete er sich in den Ruhestand.

Der Priester war begeisterter Chorsänger beim Kirchenchor. Die von ihm eingeführten Fatimafeiern waren ihm ein großes Anliegen. Auf Wunsch des Verstorbenen findet er im Priestergrab auf dem Pfarrfriedhof seine letzte Ruhestätte.

