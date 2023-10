Tiefe Trauer um Ybbser Franz Hofbauer

Die Donaustadt trägt Trauer: Am Dienstag, dem 26. September verstarb Franz Hofbauer nach kurzer Krankheit mit nur 65 Jahren. Seine Familie und seine Heimat waren Dinge, die dem Anwalt und Vater von drei Kindern stets am Herzen lagen. Hofbauer wuchs als ältester von drei Söhnen am Kirl auf, besuchte das Gymnasium Wieselburg und schlug die Juristenlaufbahn ein.

Mit 30 Jahren eröffnete er seine Kanzlei in Ybbs, wo Sohn Daniel bereits die Nachfolge antrat. Seine Freizeit war geprägt von zwei Leidenschaften – Segeln und Musik. Seit seiner Jugend spielte Hofbauer Gitarre und gründete 2002 mit Bruder Harald und Peter Pracher den L5 Jazzclub, Urlaube verbrachte er oft bei Jazz-Weiterbildung und natürlich am Segelboot.

Ein Ybbser mit vollem Herzen

Franz Hofbauer war ein Ybbser aus ganzem Herzen, der dafür sorgte, dass auch seine Kinder hier ansässig bleiben. Er liebte die Einfachheit, wie Lagerfeuer und Kesselgulasch – seinem Wunsch gemäß wird er im engsten Kreis so verabschiedet.

Weiters besteht die Möglichkeit zur persönlichen Verabschiedung am Freitag, 6. Oktober von 8 bis 20 Uhr und Samstag, 7. Oktober von 8 bis 13 Uhr in der Aufbahrungshalle am Stadtfriedhof Ybbs.