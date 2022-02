Tod von Melker Alt-Abt Ellegast: „Ein Vordenker ist von uns gegangen“

„So lange ich leben darf, möchte ich leben – auch wenn ich mit meinen Füßen eingeschränkt bin und keine Messe mehr halten kann“, sagte Alt-Abt Burkhard Ellegast im Rahmen eines großen NÖN-Interviews anlässlich seines 90. Geburtstages im November. Am 31. Jänner schloss der Alt-Abt, der dem Benediktinerstift von 1975 bis 2001 vorgestanden war, für immer seine Augen.

Der gebürtige Melker trat 1951 in den Konvent ein, 1956 empfing er die Priesterweihe. Am 7. August 1975 erfolgte die Wahl zum 66. Abt des Benediktinerstiftes. In Ellegasts Amtszeit wurde im Stift Melk eine 20-jährige Restaurierungsphase gestartet. Er baute damit das Stift Melk zu einer der Top-Ausflugssehenswürdigkeiten des ganzen Landes aus.

Ellegast galt als Mentor des Bestseller-Autors Paulo Coelho, mit dem ihm eine langjährige Freundschaft verband. 2010 veröffentlichte Abt Burkhard sein autobiografisches Buch „Der Weg des Raben“, in dem er auch Kritik an den Strukturen der Kirche äußerte. Er galt als Visionär und Vordenker sowie Vorbild vieler Menschen.

„Wir blicken zurück auf einen Menschen, der das Stift Melk in den letzten Jahrzehnten wie kaum ein anderer geprägt hat. Er führte das Stift Melk in eine neue Zeit“, sagt der tief betroffene Abt Georg Wilfinger. Ellegast stand für eine konziliare, synodale Kirche und es war ihm ein großes Anliegen, das Stift Melk als ein kulturelles und geistliches Zentrum der Region zu etablieren. „Viele Menschen haben Abt Burkhard bis zu seinen letzten Lebenstagen aufgesucht. Er war mit voller Überzeugung Seelsorger“, denkt sein Nachfolger Abt Georg zurück.

Das Schaffen des Alt-Abtes würdigt auch der St. Pöltner Bischof Alois Schwarz. Ellegast habe das Stift Melk „zu einem geistlich-pädagogischen Zentrum gemacht“, würdigt Schwarz den Verstorbenen. „Die Leidenschaft für die Schule und das Wohl der Schüler war in vielen Gesprächen spürbar und wurde zum roten Faden seines Lebens“, sagt Schwarz.

Ellegast habe als „Bewahrer, Gestalter, Initiator“ für das Stift Melk gelebt, „gleichzeitig war er als Seelsorger und Vorbild immer für die Menschen da“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nach dem Tod Ellegasts: „Sein Name wird für alle Zeiten mit dem Stift Melk verbunden sein.“

Einer, der eng mit dem Stift Melk verbunden und Absolvent des Stiftsgymnasiums ist, ist Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) aus dem Texingtal: „Mit Alt-Abt Burkhard Ellegast ist ein Vordenker und Menschenfreund von uns gegangen. Sein jahrzehntelanges Wirken im Stift Melk und in der Region hat viele Generationen geprägt.“

Die Verabschiedung und die Begräbnisfeierlichkeiten finden am Dienstag, 15. Februar, statt. Das Requiem ist um 15 Uhr in der Stiftskirche, anschließend wird Abt Burkhard zu seiner letzten Ruhestätte in der Gruft begleitet. Davor besteht von 9 bis 14.30 Uhr die Möglichkeit, sich in der Stiftskirche in Stille beim Sarg zu verabschieden. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, das Streamingangebot zu nutzen und die Feierlichkeiten von zuhause aus mitzuverfolgen.

