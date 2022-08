Trauer um Bäcker Klaus Eberl in Neumarkt

Werbung

Der Schock sitzt tief, am 16. August verstarb Bäckermeister Klaus Eberl an einem Herzinfarkt. Eberl war nicht nur für sein hervorragendes Gebäck weithin bekannt − er galt auch als großer Gönner und Förderer des Fußballs in der Region. Als Präsident des SV Neumarkt und Sponsor seines Heimatvereins sowie des ASK Ybbs unterstützte er zudem andere Vereine wie etwa den Tennisclub Neumarkt. Sein plötzlicher Tod löst große Bestürzung aus: „Ich war tief betroffen und geschockt, als ich die Nachricht von Klaus‘ Ableben erfahren habe. Es ist für mich immer noch unfassbar. Er war ein großartiger Mitmensch und guter Freund. Meine innige Anteilnahme gilt in dieser schwierigen Zeit der Trauer seiner Familie und seinen Angehörigen“, ist etwa Bürgermeister Otto Jäger (ÖVP) erschüttert.

Der Gedenkgottesdienst findet am 10. September in der Pfarrkirche Neumarkt statt.

