Trauer um ein Urgestein des SC Melk

Einer der letzten bekannten Fußballer des SC Melk aus den späten 50er-Jahren ist verstorben: Im Alter von 90 Jahren erlag Hermann Koller in der Vorwoche seiner langen, schweren Krankheit. Das Begräbnis findet am Donnerstag, 2. Juni, um 13 Uhr in der Pfarrkirche Melk statt. Ab 12 Uhr besteht die Möglichkeit, sich in der Kirche vom Verstorbenen zu verabschieden.



