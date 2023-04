Weiten trauert um Gottfried Schwarz

Die Fahnen wehen nach dem Ableben von Gottfried Schwarz in der Marktgemeinde Weiten auf Halbmast. Weiten verliert mit ihm einen geschätzten und geachteten Mitbürger, der ein Vermächtnis hinterließ: Anläßlich ,,700 Jahre Marktgemeinde Weiten“ stellte er das von ihm verfasste Buch ,,Weiten – Geschichte einer Marktgemeinde Weiten“ vor. Da betonte er, ,,dass er dieses Werk der Marktgemeinde Weiten und seinen Bürgern widmet – und zwar als kostenloses Geschenk“.

Gottfried Schwarz wurde am 18. Oktober 1938 im Pfarrhof von Weiten geboren. Für ihn galt der Spruch: ,,Ich hab‘ bei der Geburt gesehen, wo mein irdisches Leben enden wird. Alpha und Omega als christliches Symbol, das mir in die Wiege mitgegeben wurde.“

Er besuchte die Volksschule in Weiten und Hauptschule in Pöggstall. Die Lehrerbildungsanstalt (LBA) in Krems schloss er im Jahre 1958 mit der Reifeprüfung ab. Die erste Berufserfahrung als Lehrer und Erzieher begann in Bad Ischl (Neulandschule), es folgten Lehrerposten in Marbach, Erlauf, Petzenkirchen und Weinling.

Seine erste Fixanstellung erfolgte dann im Jahre 1962 in Pöbring. Was es hier geheißen hat, Lehrer (Pädagoge) zu sein, soll kurz geschildert werden. ,,Diese Volksschule hatte acht Schulstufen, wurde aber einklassig geführt. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler der Schulstufen 4 bis 8 wurden gemeinsam vormittags und die 1. bis 3. Klasse nachmittags unterrichtet. Alles in einem Klassenzimmer.“

Seine weiteren Lebensabschnitte: Im Jahre 1964 führte er seine Gattin Inge zum Traualtar, die Familie wuchs dann mit der Geburt der Söhne Gottfried (1967) und Christian (1970). Die Übersiedlung nach Laimbach erfolgte im Jahre 1974, wo er bis 1984 die örtliche Volksschule leitete und dann nach Weiten als Direktor kam. Die Ernennung zum Oberschulrat erfolgte im Jahre 1988. Die verdiente Pension trat er dann im Jahre 1998 an.

Ab der Pensionierung 1998 war für ihn Dorfpflege mit Blumenschmuck, das Vereinsleben sowie die Geschichte der Gemeinde Weiten sehr wichtig. All sein Wissen hat er in der Chronik über Weiten zusammengefasst. Seine Funktion als Gemeinderat

(1990 bis 1995) sah er als ein Zurückgeben an die Gemeinschaft, was er im Laufe des Lebens erhalten hatte. Die Marktgemeinde Weiten verlieh ihm für seine Verdienste und Treue zur Heimat den Ehrenring in Gold, den er stets in höchsten Ehren hielt.

