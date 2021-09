Grosser war von 1955 bis 1965 Stadtrat für Schul- und Kindergartenwesen sowie Finanzen. 1965 folgte er Bürgermeister Josef Traxler als Stadtchef und blieb bis 1980 im Amt. „Mit dem Ableben von Rudi Grosser verliert die Stadtgemeinde Ybbs einen verdienten Mitbürger. In seiner insgesamt 25-jährigen Tätigkeit für die Stadt legte er den Grundstein für die Entwicklung der Schulstadt Ybbs“, betont SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner. Tief betroffen vom Ableben Grossers zeigt sich auch SPÖ-Nationalratsabgeordneter Alois Schroll: „Er war ein großer Gestalter sowie Denker und tief überzeugter Sozialdemokrat.“

In Grossers Amtszeit fielen aber nicht nur die Eröffnung der Handelsschule und die Gründung der HAK, sondern auch die Zusammenlegung der Gemeinden Ybbs und Säusenstein sowie der Bau des Busbahnhofes und des Freizeitzentrums. Ebenso wurde unter seiner Amtszeit das Rathaus umgebaut. Das Begräbnis findet am 15. Oktober um 14 Uhr am Ybbser Friedhof statt.