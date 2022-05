Causa „Mole Melk“: Drohanruf bei Architekten

Werbung

Es ist ein wahrlich trauriger neuer Höhepunkt in der Causa „Mole Melk“. Ein Architekt aus dem Bezirk Melk erhielt in der Nacht nach der Gemeinderatssitzung am Donnerstag zwei Drohanrufe. Der Anrufer rief kurz nach drei Uhr sowie um 3.15 Uhr beim betroffenen Architekten an. „Im ersten Telefonat war ich noch etwas schlaftrunken, beim zweiten Mal habe ich dann etwas verstanden“, erzählt der Architekt gegenüber der NÖN. Der Inhalt des zweiten Anrufes? „Gib‘ endlich eine Ruhe, du wirst schon sehen, was du davon hast“. „Für mich bezieht sich der Anruf klar auf die aktuelle Situation um die ,Mole Melk‘“, meint der Architekt.

Der betroffene Architekt, dessen Namen immer wieder von der Melker ÖVP als Schuldiger für den derzeitigen Aufruhr genannt wird, meldete den Vorfall bei der Polizei wegen gefährlicher Drohung. Dort wurde allerdings keine Anzeige erstattet, sondern die Tat „veraktet“, wie es im Behördenspruch heißt.

Indes ist auch bereits klar, dass die „Mole Melk“ in den nächsten Monaten auch das Landesverwaltungsgericht NÖ beschäftigen wird. Bereits ein Architekt erstattete Anzeige betreffend der fehlenden Ausschreibung, andere Architekten aus dem Bezirk Melk wollen erstmals die Ausschreibungsmodalitäten abwarten.

Zukunftsprojekt „Mole Melk“: Jetzt folgt Ausschreibung

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.