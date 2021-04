Ende März kam es nach der Ybbser Gemeinderatssitzung zu einem handfesten Skandal, bei dem mehrere Corona-Regeln missachtet wurden. So war nach der Gemeinderatssitzung im oberen Stockwerk ein Schaubuffet der Neo-Gastronomin der Stadthalle aufgebaut, bei der Mandatare ohne Abstand und Maske gustiert haben. Seither ist in der Ybbser Gemeindepolitik Feuer am Dach.

GR-Sitzung mit Nachspiel Ermittlungen nach „Event“ in Ybbser Stadthalle

Nach Rücktrittsforderungen werden, einmal wieder, auch die Rufe nach Neuwahlen lauter. Und während SPÖ-Vize Dominic Schlatter zumindest einen Fehler in einer Facebook-Stellungnahme einräumt, will SPÖ-Stadtchefin Ulrike Schachner davon nichts wissen: Sie spricht weiterhin von einem Schaubuffet, bei dem alle Corona-Regeln eingehalten wurden und bei dem sie selbst auch die Kosten übernommen hat. Widersprochen wird diesen Aussagen mittlerweile auch von mehreren Augenzeugen, die bis nach Mitternacht Licht in der Stadthalle gesehen haben wollen.

Zusätzlich Brisanz bekommt die Causa aber jetzt auch durch Ermittlung der Polizei. Wie ein Ermittler der NÖN bestätigte, laufen die Ermittlungen derzeit noch. Am Ende wird eine Sachverhaltsdarstellung zur strafrechtlichen Beurteilung an die Staatsanwaltschaft St. Pölten ergehen. Die Ermittlungsarbeit führt, wie in diesem Fall sonst üblich, allerdings nicht die Ybbser Polizeiinspektion. Wegen Befangenheit der Ybbser Kollegen werfen derzeit die Exekutivbeamten der benachbarten Polizeiinspektion Pöchlarn ein genaues Auge auf die Vorkommnisse.

Konfrontiert mit den Ermittlungen und der Frage nach möglichen Rücktritten, sollte es zu strafrechtlichen Handlungen gekommen sein, schweigt Schachner: „Hier gibt es keine Stellungnahme meinerseits.“

ÖVP-Parteichef und Stadtrat Gert Kratzer betont, dass die Abhaltung der Veranstaltung durch die Stadtgemeinde „massiv unglücklich“ war: „Ich verstehe, dass Außenstehende und die Bevölkerung angefressen sind. Sollte sich bei den Ermittlungen ein Fehlverhalten mancher Beteiligten herausstellen, muss es dann auch Konsequenzen geben.“

SPÖ-Gemeinderätin sorgt für Diskussion

Indes sorgte auch eine andere SPÖ-Gemeinderätin für gehörig Kopfschütteln in der Ybbser Bevölkerung. Über das Osterwochenende postete diese ein vermeintliches Strandfoto aus ihrem „aktuellen“ Italien-Urlaub. Die Betroffene machte allerdings nicht während Ausgangsbeschränkungen und Lockdown einen Osterurlaub im sonnigen Süden, wie viele Ybbser mutmaßten und sich ärgerten.

„Das Foto stammt vom Donaustrand in Spitz. Gerade in diesen schwierigen Corona-Zeiten sollten Menschen zusammenhalten, den Sinn für Humor nicht verlieren“, sagt die Mandatarin, die kein Verständnis für die Aufregung hat und auf ihr Recht auf Privatsphäre pocht.