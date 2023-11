Hikades neuer Protest: Ex-Stadtrat sprayte am Manker Friedhof

Anton Hikade hat keinerlei Zweifel. „Das war eine Notwehraktion!“, antwortet er auf die Frage, warum er am vergangenen Wochenende zur Spraydose griff. Hikade besprühte zwei Bäume und einen Teil der Friedhofsmauer in Mank. „Aus Protest“, wie er betont. „Sachbeschädigung“ steht hingegen auf seiner Ladung der Polizei. Aber der Reihe nach.

Anton Hikade eilt in der Region ein gewisser Ruf voraus. Ohne um den heißen Brei herumzuschreiben: Er macht gern Krawall, um auf Themen aufmerksam zu machen. Zuletzt sorgte der ehemalige, langjährige SPÖ-Stadtparteichef für Aufsehen, als er die Straßenbezeichnungsschilder des Manker „Dollfuß-Platzes“ abmontierte und ans Haus der Geschichte schickte. Mittlerweile wurden die Tafeln zwar wieder angebracht und der Platz trägt auch noch seinen umstrittenen Namen, aber Hikades politische Guerilla-Aktion brachte die Umbenennungsdebatte neuerlich aufs Tapet, österreichweite Schlagzeilen inklusive. Und jetzt ist ihm ein geplanter Geh- und Radweg ein Dorn im Auge.

Anton Hikade fällt nicht zum ersten Mal durch aufsehenerregende Aktionen auf: Er war es, der eigenmächtig die Tafeln des Manker „Dollfuß-Platzes" abmontierte. Foto: privat

„Ich will die Bevölkerung von Mank vor diesem unsinnigen Weg durch den Friedhof bewahren“, betont Hikade. Im Zuge der Debatte um den neuen Eurospar in der Bahnhofstraße wurde diese Idee erstmals laut, dafür müsse ein Teil der Friedhofsmauer durchbrochen werden. „Ein Geh- und Radweg durch den Manker Friedhof? Das ist pietätlos!“, ruft Hikade. Zudem ortet er in den Plänen eine gefährliche Verschlechterung der Verkehrssituation.

Er habe bereits im Sommer die Gemeinde schriftlich kontaktiert, mehrmals einen Gegenvorschlag vorgebracht: Der Weg müsse entlang der Friedhofsmauer verlaufen, „unbedingt außerhalb des Friedhofs“, betont Hikade. Als bei der jüngsten Gemeinderatssitzung Änderungen im Flächenwidmungsplan – auch jene, die das Eurospar-Projekt betreffen – beschlossen wurden, verspürte Hikade den Drang, zu handeln. Die Spraydose kam ins Spiel.

Entscheidung, wo und wie der Weg verläuft, ist noch nicht gefallen

Der Ex-Stadtrat sprühte die Worte „zum Eurospar“ auf die Mauer, zwei Bäumen daneben verpasste er dicke Linien, die wohl den Bereich des möglichen Wegs markieren sollen.

Mittlerweile wird Hikades Werk großflächig mit einem Tuch verhüllt. „Ich finde, das war eine völlig sinnlose Aktion“, schüttelt Franz Kaufmann den Kopf. Der Manker ÖVP-Vizebürgermeister betont, dass die Idee rund um den Weg durch den Friedhof aktuell im Raum steht, aber keineswegs beschlossene Sache ist. „Bei der Abstimmung ging es ja nur um die Flächenwidmung, nicht um die genaue Ausführung des Weges. Dazu wird es noch Diskussionen geben“, verweist er darauf, dass er „hier natürlich auch keiner Entscheidung vorgreifen kann – und das auch nicht will“.

Was im Manker Rathaus indes sehr wohl beschlossen wurde, ist die Widmung des neuen Eurospar-Standorts in der Bahnhofstraße auf Bauland-Kerngebiet für Handelseinrichtungen. Damit ist der Weg für den neuen Nahversorger geebnet: Laut Angaben der Stadt Mank rechnet man mit einer Eröffnung Ende 2024. Der Beschluss zur Umwidmung wurde mehrheitlich gefasst – es gab zwei Gegenstimmen (ÖVP und Grüne) und eine Stimmenthaltung (ÖVP).

Hikade erhob dazu auch eine Aufsichtsbeschwerde

Die Entscheidung, wo und wie der Geh- und Radweg verlaufen wird, steht also noch aus. In der Zwischenzeit hält Hikade neben dem Manker Rathaus auch andere Stellen mit dem Thema auf Trab. „Mir erscheinen die Vorgänge in diesem Zusammenhang auch relevant für eine Überprüfung durch die Aufsichtsbehörde zu sein“, verweist er auf die entsprechende Aufsichtsbeschwerde, die er ans Land NÖ übermittelte. Und da war ja auch noch Hikades Termin bei der Polizei.

Als er am vergangenen Samstag mit dem Sprayen fertig war, schickte er ein Foto seines Werkes an die Polizeiinspektion Mank – mit der Info im Mail, dass es sich um „seinen heutigen Aktionismus“ handelte. Gute eineinhalb Stunden später antwortete die Polizei mit einer Ladung, diese hat Hikade auch der NÖN-Redaktion übermittelt. Die Beamten wollen ihn zur der von ihm selbst gemeldeten Sachbeschädigung vernehmen. „Der Herr wurde geladen, damit er dazu befragt werden kann“, sagt Bezirkspolizeikommandant Thomas Heinreichsberger.

Was dabei herauskommt, werden die Ermittlungen zeigen. Das jüngste Ermittlungsverfahren gegen Hikade ging für den Manker übrigens straffrei aus: Im Zuge der Demontage der „Dollfuß-Platz“-Tafeln handelte er sich auch eine Anzeige wegen Diebstahls durch die Stadtgemeinde Mank ein. Nach einer kurzen Überprüfung durch die Staatsanwaltschaft St. Pölten wurde das Verfahren wieder eingestellt: Der Tatbestand des Diebstahls wurde weder objektiv noch subjektiv erfüllt.