Bis sich die Tanzfläche im Kultlokal „Tanz Royal Herrenhaus“ wieder füllt, wird es wohl noch dauern. Denn die Nachtlokale und Diskotheken sind seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Schockstarre. So auch der Tanztempel in Neumarkt. Auch wenn Partytiger derzeit noch die Füße still halten müssen: Die Betreiber und Mitarbeiter waren emsig dabei, das Lokal zu adaptieren.

Fünf Tage geöffnet, Frühstück am Wochenende

„Der große Vorraum und die Garderobe haben wir zu einem Café-Bereich umgestaltet. Seit Ende Mai haben wir fünfmal in der Woche geöffnet und bieten samstags und sonntags auch Frühstück an“, berichtet Marianne Mittelstrasser vom „Tanz Royal“ gegenüber der NÖN. Auch ein Gastgarten steht den Besuchern im „Café Royal“ zur Verfügung.

Mittelstrasser hofft, dass das Kaffeehaus gut angenommen wird – und natürlich darauf, dass das Nachtlokal im gleichen Gebäude bald wieder seine Pforten öffnen kann. „Wir freuen uns schon, wenn es wieder losgehen kann!“, pocht die Loosdorferin auf Öffnungsschritte.