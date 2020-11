Eine Woche nach dem Vorfall um den erschossenen Dalmatiner in Pöchlarn setzt es eine neue Anzeige in dieser Causa. Ein "Graffiti" mit eindeutiger Botschaft wurde in der Nähe des Wohnhauses des Täters angebracht.

Der 55-Jährige, über den ein vorläufiges Waffenverbot nach dem Schuss verhängt worden war, erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung. "Die Kollegen der Polizeiinspektion Pöchlarn ermitteln jetzt", informiert Florian Eggbauer, Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich, auf NÖN-Anfrage.