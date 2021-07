Ursprünglich war für das kommende Kindergartenjahr in Hürm bereits alles fertig geplant gewesen. Durch Zuzug und eine Reduzierung in der dritten Gruppe von 25 auf 20 Kinder brauchen nun aber zehn junge Hürmer neuen Platz, weshalb der Gemeinderat in seiner Sitzung vergangene Woche einen Grundsatzbeschluss zur In stallierung einer vierten Gruppe fällte.

Im Herbst soll sie starten, wofür nun ein Provisorium notwendig ist. Drei Möglichkeiten bestehen: Räumlichkeiten in der Fachschule Sooß, eine Wohnung in Gemeindeeigentum am Kirchenplatz sowie eine Containerlösung aus Vollholz.

Der Gemeinderat sprach sich für letztere Variante aus, die gleich neben dem bestehenden Kindergarten Platz finden könnte. „Mittelfristig ist es die bessere Lösung – weil der Vollholz-Container ein innovatives Produkt ist, der danach wiederverwendet werden kann, und es auch vom organisatorischen Ablauf her am praktikabelsten ist“, erklärt Bürgermeister Johannes Zuser (ÖVP).

Derzeit wird sondiert, wie die Containerlösung in Anbetracht des Zeitdrucks genau umgesetzt werden kann. Bis zum Kindergartenstart im September werde sich die Fertigstellung nicht ausgehen, sagt Zuser, alle Kinder würden in der Zwischenzeit aber im normalen Betrieb untergebracht, ehe im Oktober dann der Vollbetrieb mit Provisorium starten könne.

Zukunft: Evaluation nach zwei Jahren

Ausgelegt ist das Provisorium auf drei Jahre. Nach zwei Jahren wird evaluiert, ob weiterhin Bedarf für eine vierte Kindergartengruppe besteht. Ist dies der Fall, wird diese einen fixen Standort bekommen.