Nackte Frau klingelte Manker aus den Betten

Mitten in der Nacht klingelt es an der Tür, plötzlich steht da eine nackte Frau: Auf Facebook berichten mehrere Mankerinnen und Manker über eine „Besucherin“ in der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag.

Die Frau solle verwirrt gewirkt haben. Gegen 4 Uhr Früh wurde die Polizei verständigt, bestätigt ein Beamter des Bezirkspolizeikommandos Melk gegenüber der NÖN. „Die Frau wurde anschließend von den Kollegen ins Landesklinikum Mauer gebracht“, sagt er.

Wenn Sie den Verdacht haben, an einer psychischen Erkrankung zu leiden bzw. bereits daran erkrankt bzw. vermuten, dass jemand in Ihrem Umfeld psychisch erkrankt ist, können Sie sich an folgende Stellen wenden:

- niedergelassene Ärztin/niedergelassener Arzt für Allgemeinmedizin

- niedergelassene Ärztin/niedergelassener Arzt für Psychiatrie

- Psychotherapeutin/Psychotherapeut

- in akuten Fällen an eine Spitalsambulanz für Psychiatrie und Psychotherapie

