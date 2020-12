Vom "Wohnzimmer der Kultur" direkt ins eigene Wohnzimmer: Mit der "Tischlerei-Streamerei" setzt die Wachaukultur Melk seit der Vorwoche ein kräftiges, kreatives Lebenszeichen in der virusbedingten Kulturzwangspause.

Dieses Wochenende wird erneut live von der Melker Bühne der Tischlerei Kulturwerkstatt gesendet: Wer den Klängen von Martin Spengler & die foischn Wiener (Freitag, 18. Dezember, 20.15 Uhr) sowie Gunkl & Breinschmid (Samstag, 19. Dezember, 20.15 Uhr) lauschen möchte, kann dies via Facebook und der Tischlerei-Website tun. Nach der Live-Übertragung stehen die Konzertaufzeichnungen jeweils noch eine Woche zum „Nachschauen" online zur Verfügung.

"Streamerei" vom Erfolg gekrönt

Der "erste Streich" der "Streamerei" kam beim "kulturhungrigen" Publikum gut an: Während der Live-Streams am vergangenen Wochenende haben durchgehend rund 200 Personen je Konzert auf den diversen Kanälen zugesehen. Mittlerweile verzeichnen die Videos mit Alma rund 4.000 Aufrufe, jene von Wieder, Gansch & Paul 2.800 Aufrufe.

„Wir freuen uns sehr, über das große Interesse und die vielen positiven Rückmeldungen, die uns erreicht haben. Mit rund 200 Live-Zusehern je ‚Wohnzimmer-Konzert‘ spielten die Künstler quasi vor vollem Haus. Der Zuspruch unseres Publikums und die großartige Zusammenarbeit mit den Künstlen bestätigt uns in unserer Arbeit“, freut sich Matthias Dallinger, Kurator der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt, über das positive Feedback.