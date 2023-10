Schulzentrum Ybbs: Braucht Projekt für Förderungen

Während für die einen der langersehnte Startschuss für den Bau des neuen Schulzentrums mit einer Empfehlung in der jüngsten Gemeinderatssitzung endlich gesetzt wurde, sehen Gegnerinnen und Gegner das Projekt mehr als kritisch.

Wie berichtet soll – nach jahrelanger Diskussion – das Ybbser Schulzentrum auf einem gemeindeeigenen Grundstück direkt hinter dem Freizeitzentrum neu gebaut werden. Auf dem Grundstück befinden sich aktuell allerdings ein Trainingsplatz des ASK Ybbs sowie Trainingsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler der unterschiedlichen umliegenden Bildungseinrichtungen. Beim ASK zeigt man sich weiterhin enttäuscht. „Ob das wirklich der ideale Standort für die neue Schule ist, ist fraglich. Dass man damit eine Sporteinrichtung mitten in der Stadt zerreißt, ist quasi der Kollateralschaden dieses Beschlusses, den die Mandatare in Kauf nehmen. Mehr gibt es derzeit von unserer Seite dazu nicht zu sagen,“ betont ASK-Obmann Christian Eplinger.

Neben den Diskussionen mit dem ASK Ybbs sind aktuell aber mehr die Kosten von zumindest 35 Millionen Euro Zankapfel – eine fixe Zusage für Förderungen seitens des Landes und des Bundes gibt es nämlich bisher noch nicht.

Bildungsministerium fehlt ein konkretes Projekt

Zwar befinde sich die Schule seit 2016 im Schulentwicklungsprogramm (SCHEP) des Bundes, eine fixe Finanzierungszusage ist damit aber nicht einhergehend. „Seit 2017 gibt es kein genehmigungsfähiges Projekt. Es muss zuerst ein Projekt vorliegen, danach können wir über die Fördermöglichkeit sprechen. Grundsätzlich gibt es bei Privatschulen eine Förderung von 33 Prozent. Im Fall des Ybbser Schulzentrums liegen uns aber keine Unterlagen für eine konkrete Entscheidung vor“, betont ein Sprecher des Bildungsministeriums auf NÖN-Anfrage. Grundsätzlich sei man im Ministerium aber bereit, das Schulprojekt zu unterstützen, es brauche allerdings einen konkreten Projektvorschlag.

Nicht überrascht von den Aussagen des Bildungsministeriums zeigt sich die Ybbser SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner. „Seit meinem Vorgänger dreht sich alles um diese Frage. Daran ist es bisher immer gescheitert, da wir nur eine Vorabzusage haben. Daher haben wir jetzt diesen Schritt gesetzt. Wenn ich ein Projekt in der Hand habe und wir wissen, wie die Kostenplanung aussieht, werden wir alle Förderstellen abklappern und das Projekt vorstellen“, betont Schachner.

Indes mehren sich in der Stadt Gerüchte, dass bald auch eine Bürgerinitiative gegen das Projekt Schulzentrum auf den Plan treten könnte. „Ich habe davon noch nichts gehört“, sagt Schachner.