Grünes Licht für Abbieger bei Melker Bundesstraße

Diskussionen und hektisches Treiben zwischen Land NÖ und der Stadtgemeinde Melk löste der NÖN-Artikel über die geplante Verkehrslösung für den neuen ÖAMTC-Stützpunkt und der Erweiterungen der dortigen Betriebe aus. Eigentlich im Frühjahr bereits fertig geplant, gab es Anfang September noch kein grünes Licht vom Land NÖ und dem zuständigen FPÖ-Verkehrslandesrat Udo Landbauer, dafür aber Kritik vom Melker Stadtchef Patrick Strobl. „Stimmt alles nicht“, hieß es daraufhin aus dem Büro Landbauers. Zwar werden zu laufenden Verfahren keine Details geäußert, die Abwicklung erfolge in gutem Einvernehmen sowohl mit dem ÖAMTC als auch der Stadt Melk.

Trotz Querelen ging es nach dem NÖN-Artikel schnell. Mittlerweile wurde ein Sondernutzungsvertrag zwischen der Stadtgemeinde Melk und dem Land Niederösterreich bezüglich des Linksabbiegers vereinbart. „Für die Umwidmung ist uns schon die Genehmigung des Landes zugekommen. Diese ist nun als Verordnung in der Stadtgemeinde ausgehangen. Alle Kauf- und Tauschverträge kommen nun in das Gremium aller Vertragspartner“, erklärt Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann. Der notwendige Beschluss erfolgte in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Indes gibt der ÖAMTC aus aktueller Sicht bekannt, dass mit dem Bau des ÖAMTC-Stützpunktes in der ersten Jahreshälfte 2024 begonnen werden soll. Abhängig ist dies allerdings noch von diversen finalen Genehmigungsschritten.