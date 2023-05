Auf Weißen Hai folgt Melker Stadtmuseum

Spätestens im kommenden Jahr soll das erste Kino im Bezirk Melk zum Melker Stadtmuseum umgebaut werden. Der Ankauf der Liegenschaft bei der Alten Post erfolgte bereits durch die Melker Grundstücksges.m.b.H. (MGG) In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde ein Mietvertrag zwischen Gemeinde und MGG in der Höhe von drei Euro pro Quadratmeter für eine Fläche von 300 Quadratmetern vereinbart. Der Mietpreis falle laut Stadtchef Patrick Strobl deshalb so gering aus, da die Stadtgemeinde einige Investitionskosten tragen werde.

Für das Konzept des neuen Stadtmuseums engagierte die Stadtgemeinde Franz Pötscher, der bereits den „Roten Faden“ durch die Innenstadt sowie die Nordbastei im Stift Melk konzipierte. Mit eingebunden sollen aber auch die Kulturinitiative Melk (KIM) sowie der Museumsverein werden. Aufbauend auf dem gemeinsam ausgearbeiteten Konzept sollen dann über die Wintermonaten Adaptierungsarbeiten – durchgeführt durch den Melker Wirtschaftshof – getätigt werden.

Darüber, dass das alte Kino zum Stadtmuseum umfunktioniert wird, freut sich auch ÖVP-Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann: „Ich hab dort im Jahr 1962 meinen ersten Kinofilm ,Luftschlacht um England' gesehen. Ich freue mich, dass wir hier gemeinsam etwas entwickeln.“ Während Kaufmann von seinem ersten Filmerlebnis spricht, kann sich SPÖ-Gemeinderat John Haas an den letzten Film in Melk erinnern – „Der Weiße Hai 4“. Abseits davon spricht Haas von einem Meilenstein für die Stadt: „Ich glaube, dass der Standort sehr gut gewählt ist und dort auch Frequenz erzeugt. Neben den geplanten Schülerprojekten sollten wir aber auch über Projekte nachdenken, an dem sich Bürger beteiligen können.“

