Hotelprojekt: Der Abriss des Gamingerhof in Pöchlarn ist beschlossen

Es wird ernst. Nach vielen Jahren der Planung für das Hotel inmitten der City steht nun das „Ablaufdatum“ der ehemaligen Gemeinde im Gamingerhof fest. Denn dort wird das Hotel – 70 Zimmer, 140 Betten, Drei-Stern-Segment, Gastronomie-Bereich, Seminarräume – errichtet.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde an die Firma Schweighofer der Auftrag für die Abbrucharbeiten vergeben. Der Abbruch soll bis Ende August passieren. Bevor die neu gegründete OK Hotelinvest GmbH, die die entsprechende Fläche – rund 2.072 Quadratmeter – gekauft hat, aber mit dem Bau beginnt, ist noch ein Blick in die Tiefe notwendig.

Auf die Abrissarbeiten folgt noch eine archäologische Untersuchung des Untergrunds. Probeschürfungen brachten bereits erste Hinweise auf römische Besiedlung – etwa Mauerreste – zutage. Diese Funde hat man im Vorfeld bereits erwartet – immerhin liegt das Areal rund um das alte Rathaus in der Nähe des Kastells Pöchlarn. Dass es dabei zu Verzögerungen beim Hotelbau kommen könnte, schließt ÖVP-Bürgermeisterin Barbara Kainz aber aus: „Spätestens im Dezember sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein. Die Firma geht von einem Zeitraum von drei bis maximal sechs Monaten aus.“ Die Kosten sind derzeit noch offen, da es vonseiten der Stadtgemeinde mit den betreffenden Firmen noch Nachverhandlungen geben soll.

Während der archäologischen Untersuchungen plant der zuständige Architekt das Projekt, welches im Frühjahr 2024 gestartet werden soll. Die Eröffnung ist für Sommer 2025 geplant.