Ybbs: Tourismus knackt abermals Rekorde

In Zeiten einer Pandemie ist es selten, dass aus dem Tourismussegment beim Thema Nächtigungszahlen Positives vermeldet wird. In Ybbs gelingt dieses Kunststück. Mit 15.525 Nächtigungen knackt Ybbs auch den Rekord von 2020 mit 15.280 Übernachtungen in der Stadt. Grund für die Steigerung ist einmal mehr die Donaulodge. Seit deren Eröffnung im Sommer 2019 haben sich die Tourismuszahlen in Ybbs sprunghaft nach oben entwickelt. So waren es 2018 noch knapp 9.500 Nächtigungen, ein Jahr später vermeldete die Stadtgemeinde bereits 12.900 Übernachtungen.

Bei einem Blick auf die Statistik zeigt sich, dass die Zahlen aber noch ausbaufähig sind. So nächtigten in den Sommermonaten Juni bis August im vergangenen Jahr weniger Touristen in Ybbs als noch im ersten Jahr der Pandemie 2020. Stärkstes Monat war demnach der Juli mit 2.545 Nächtigungen, im Jahr davor war es der August mit 2.878 Übernachtungen.

Für Bürgermeisterin Ulrike Schachner sind die Zahlen endlich mal gute Nachrichten. „Die Donaulodge hat einen beachtlichen Anteil. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir nach der Pandemie noch mehr Touristen begrüßen werden“, meint die Stadtchefin. Anfang April eröffnet die Familie Höller, die Betreiberin des Gasthauses Mang, zudem weitere Zimmer mitten im Stadtzentrum. „Das sind sehr schöne Gewölbezimmer und bereits bei der Ybbsiade Anfang April sehr gut gebucht“, freut sich Schachner.

Derzeit schwer einzuschätzen ist die Entwicklung des Donauschifffahrtstourismus in Ybbs. Durch die Pandemie ist die Schifffahrt beinahe vollends weggebrochen. „Heuer ist die Situation zumindest noch verhalten“, hofft Schachner auf einen baldigen Aufschwung. Dafür soll es auch ein weiteres Angebot für Schifffahrtsgäste, aber auch für alle anderen Touristen geben. Mit einer neu entwickelten Zeitreise durch die Stadtgeschichte und die Stadt Ybbs ist ein neuer Rundgang – mit Startpunkt Schiffsanlegestelle – geplant. Daneben soll die Donaulände durch eine Neugestaltung eine weitere Aufwertung erfahren. Neben den Umbauarbeiten beim Spielplatz sind auch Liegen und Bänke zum Verweilen geplant. Gut angenommen, vor allem von heimischen und deutschen Gästen, wird indes auch das neue Fahrradmuseum.

