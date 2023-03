Biber knabbert sich durch Wald entlang der Ybbs

Spaziergänger entlang der Ybbs in Neumarkt entdecken aktuell wieder einige durch Biber gefällte Bäume. Die Nager halten keinen Winterschlaf und nutzen die Baumrinde als Nahrungsquelle. Deshalb sind in den Wintermonaten „Schlägerungen“ vor allem in der Nähe des Baues der Biber zu beobachten. Im Frühling ernähren sich die Tiere dann hauptsächlich von krautigen Pflanzen, Gräsern oder Trieben.

Ein Problem stellen die in Neumarkt betroffenen Bäume laut Bürgermeister Otto Jäger (ÖVP), der sich überrascht zeigte, allerdings nicht dar: „Wir haben derzeit keinerlei Beschwerden. Vorsorglich habe ich aber mit dem Biberbeauftragten des Landes Niederösterreich einen Termin vor Ort vereinbart, um die Situation zu besprechen“, erklärt der Ortschef. Die großen Nagetiere galten im 19. Jahrhundert in Österreich als ausgerottet. Erst seit Ende der 1970er Jahre wurden im Rahmen von Artenschutzprojekten Wiederansiedelungsversuche gestartet.

Eingriffe in Lebensräume der Nager sind verboten

Heute gilt der Biber wieder als heimisch. Das Zusammenleben erfolgt aber nicht immer friktionsfrei. Durch den Biber verursachte Schäden, Dammbauten und gefällte Bäume stoßen den Grundbesitzern oft sauer auf.

„Eingriffe in den Lebensraum der streng geschützten Nager, wie etwa Dammräumungen, sind strengstens verboten“, teilt Denise Gabler vom Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Naturschutz, auf Anfrage der NÖN schriftlich mit. Grundsätzlich ist an allen Gewässern bis rund 1.000 Meter Seehöhe mit Bibern zu rechnen. Durch seine Lebensweise sei der Biber ein Landschaftsgestalter, der unter anderem mit seiner Aktivität zum Wasserrückhalt in der Landschaft − dies ist bei Trockenperioden wichtig − und zum Anstieg der Artenvielfalt beitrage, erklärt Gabler weiter.

