Grünes Licht gab der Hofamt Prieler Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung für das Projekt Anrufsammeltaxi. Wie von der NÖN berichtet, soll innerhalb der Kleinregion „Five4You“ zwischen den fünf Mitgliedsgemeinden ein Sammeltaxi-System etabliert werden. Das Projekt soll, ähnlich wie in der Bezirkshauptstadt Melk, gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Ost (VOR) umgesetzt werden.

Die Vorbereitungen sind in Hofamt Priel bereits weit fortgeschritten. Insgesamt wurden bereits 30 Abholstationen im gesamten Gemeindegebiet ausgewählt. In den anderen Gemeinden erfolgt aktuell die Erstellung der möglichen Abholpunkte.

„Wir hatten das Projekt Heimfahrt, welches von den Jugendlichen aber zu wenig angenommen wurde.“ Friedrich Buchberger (ÖVP)

Auf eine klare Zielgruppe, die das AST in Zukunft nutzen soll, will sich Hofamt Priels Bürgermeister und Vorsitzender der Kleinregion Friedrich Buchberger (ÖVP) indes aber nicht festlegen: „Wir wollen sowohl die Jugendlichen als auch die älteren Bürger ansprechen.“ Gerade für Hofamt Priel sind bei einem Sammeltaxi-Verband die Nachbargemeinden Ybbs und Persenbeug-Gottsdorf zum Einkaufen und für Arztbesuche wichtig. „Daher bringt für uns ein Gemeindebus auch nichts“, betont Buchberger.

Das Sammeltaxi soll nach ersten Plänen für Fahrten am Tag eingeführt werden, eine Art Nachttaxi für Jugendliche aus dem „Bermuda-Dreieck“ ist derzeit nicht vorgesehen. „Wir hatten einmal das Projekt Heimfahrt, welches von den Jugendlichen aber zu wenig angenommen wurde. Aber wer weiß, vielleicht ist der Bedarf in Zukunft wieder da“, will Buchberger die Türe nicht für immer schließen.

Sollte das Projekt in den ersten Jahren gut ankommen, kann sich Buchberger allerdings bereits jetzt eine Ausweitung auf ein Regions-Sammeltaxi mit Fahrten auch nach Amstetten vorstellen. „Wir werden sehen, wie es sich entwickelt“, meint Buchberger.