Melk: Anrufsammeltaxi ohne Ausweitung auf die Region

Nach dem Start des neuen Anrufsammeltaxi-Systems AST-Flex im September des Vorjahres sollte das Pilotprojekt in einem nächsten Schritt auf die gesamte Kleinregion Schallaburg ausgerollt werden. Insgesamt war geplant, dass fünf Gemeinden teilnehmen. Im Rahmen der Ausschreibung kam es allerdings zu einer Kostenüberschreitung von 80 Prozent, wodurch die Ausschreibung aufgehoben wurde. „Es wird derzeit aufgrund der Kosten nicht empfohlen, das AST-Flex auf die Kleinregion auszurollen“, muss ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl das Projekt vorerst stoppen.

Ein Blick auf die Zahlen verheißt derzeit ebenso wenig Gutes

In Melk läuft das Pilot-Projekt AST-Flex noch bis September weiter, danach soll evaluiert und neu ausgeschrieben werden. Kommt es hierbei ebenso zu einer drastischen Kostensteigerung, könnte das einstige Vorzeigeprojekt des VOR und Verkehrslandesrates Ludwig Schleritzko wieder vor dem Aus stehen. Ein Blick auf die Zahlen verheißt derzeit ebenso wenig Gutes.

Offizielle Zahlen will die Stadt aktuell nicht kommunizieren, allerdings sollen sich die Fahrgastzahlen im einstelligen Personenbereich eingependelt haben, diese dürften das AST-Flex allerdings häufiger nutzen. Im Herbst des Vorjahres – nach zwei Monaten Betrieb – waren es im Schnitt drei Fahrten pro Tag. Strobl will zuerst evaluieren, allerdings geht auch er von gestiegenen Treibstoff- und Personalkosten aus. „Im September analysieren wir das erste Jahr und schauen, wie viele das AST-Flex genutzt haben“, betont der Stadtchef. Eines stellt Strobl aber klar: „Damit wir an dem Projekt festhalten, müsste es über den Sommer eine große Nachfrage geben. Wir können es uns nicht leisten in ein Projekt zu investieren, welches nur eine Handvoll Personen nutzt.“