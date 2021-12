Neukonzeption für Sammeltaxi in Melk

Ende Jänner startete in Melk das Anrufsammeltaxi (AST). Mit dem AST sollte eine Lücke im Nahverkehr geschlossen werden. Insgesamt 54 Sammelstellen im gesamten Stadtgebiet ermöglichen seither die Mitfahrt von Montag bis Samstag. Laut Stadtgemeinde Melk nutzen aktuell rund 30 Personen das Anrufsammeltaxi regelmäßig. Um das Sammeltaxi noch mehr in den Köpfen der Bevölkerung zu verankern, schlägt SPÖ-Gemeinderat John Haas vor, dass jeder Gemeinderat das Sammeltaxi auch nutzt: „Wir sollten alle damit fahren und dann ein Foto von unserer Fahrt auf Facebook posten.“

Nach einem Dreivierteljahr wurde im Gemeinderat zuletzt aber auch über eine Neukonzeption gesprochen. So soll das bisherige System durch ein flexibles ersetzt werden. So soll es ab Anfang 2022 keine fixen Abfahrtszeiten mehr geben. Die Bestellung erfolgt von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr per App oder Anruf zu den definierten Haltestellen. „Bei den Haltestellen werden wir neu evaluieren. Einige, etwa bei den Ärzten, sollen noch dazu kommen“, erklärt ÖVP-Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann. Die Wartezeit beträgt in Zukunft maximal 30 Minuten, aussteigen kann man im gesamten Gemeindegebiet. Die Kosten von drei Euro pro Fahrt bleiben gleich. Für die Gemeinde werden aber Mehrkosten im fünfstelligen Bereich anfallen. Zudem gibt es am Samstag keine Fahrten mehr.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Künftig soll das Sammeltaxi aber nicht nur auf Melker Gemeindegebiet beschränkt bleiben: Geplant ist eine Ausweitung auf die Gemeinden Schollach, Zelking-Matzleinsdorf, Loosdorf und Dunkelsteinerwald. Schönbühel-Aggsbach hat abgesagt.