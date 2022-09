Pilotprojekt: Melker Sammeltaxi wird jetzt flexibler

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Anfang des Jahres 2021 führte die Stadtgemeinde Melk im gesamten Stadtgebiet ein Anrufsammeltaxi-System ein. Seither können Bürgerinnen und Bürger an insgesamt 54 Sammelstellen das System quer durch das Stadtgebiet kostengünstig nutzen.

Mit Startschuss vergangenen Montag soll das Anrufsammeltaxi-System mit dem Pilotprojekt „AST Flex“ noch flexibler werden. So gibt es künftig keine fixen Abholzeiten mehr, dafür kann das Anrufsammeltaxi (AST) flexibel per VOR-Flex-App oder Telefonnummer (0800/222322) gebucht werden. Unterwegs ist das AST künftig von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr. Die Einzelfahrt kostet 1,90 Euro. Mit einer gültigen Wochen-, Monats- oder Jahreskarte ist das AST ohne Aufpreis nutzbar. Das Taxi soll spätestens innerhalb 60 Minuten an der gewählten Sammelstelle sein. „Das neue System ist bequemer und flexibler. Ich sehe es als zusätzliche Chance“, betont ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung. Durchgeführt werden die Taxifahrten von der Melker Firma Zwölfer Reisen, das Projekt wird mit 30 Prozent vom Land NÖ gefördert.

Noch vor Weihnachten erfolgt laut Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann (ÖVP), der mit der Grünen-Gemeinderätin Barbara Bilderl federführend am Projekt beteiligt war, die erste Evaluierung, im Jänner dann die Zweite. Von einem „mutigen Schritt“, sich als Pilotregion beworben zu haben, spricht Bilderl: „Jetzt liegt es an uns allen im Gemeinderat, das AST Flex auch gebührend zu bewerben.“

Künftig Ausweitung auf Kleinregion möglich

Das AST Flex könnte künftig aber auch auf die gesamte Kleinregion Schallaburg ausgedehnt werden. Mitte Oktober fällt die Entscheidung, welche Gemeinde dabei sein möchte. Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht dabei ist die Nachbargemeinde Loosdorf. „Wir sehen keinen Vorteil für uns“, meint Loosdorfs Bürgermeister Thomas Vasku (SPÖ). Das Gemeindeoberhaupt verweist zudem darauf, dass Loosdorf über ein kompaktes Gemeindegebiet mit kurzen Wegen verfüge. „Bei uns gehen viele zu Fuß oder fahren mit dem Rad. Die ältere Generation fährt so lange mit ihrem Auto, wie es geht. Und wenn es dann nicht mehr geht, brauchen sie ohnedies eine Begleitung“, erklärt Vasku.

Die Kosten für die Gemeinde hätten sich pro Jahr auf 32.000 Euro belaufen. Mit einer notwendigen Bindung auf drei Jahre wären die Kosten bei knapp 100.000 Euro gelegen. „Deutlich zu viel, bisher hat noch nie jemand im Ort nach einem Anrufsammeltaxi gefragt“, sagt Vasku.

Kritik von Vasku gibt es auch an den angebotenen Zeiten von 8 bis 18 Uhr: „Ein Schmarrn, weil es kein Angebot für Pendler ist.“ Die Frage der Zeiten wurde auch im Melker Gemeinderat intensiv diskutiert. „Ich weiß, dass es nicht anders gegangen ist. Wenn es die Möglichkeit gäbe, die Zeiten auszuweiten und das AST auch am Samstag zu nutzen, würde es mich nicht stören“, meint SPÖ-Gemeinderat Leopold Emminger.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.