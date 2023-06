Nach „Nah&Frisch“-Aus in Emmersdorf klopft ein „größerer Konzern“ an

„Eine Ära geht zu Ende“ steht auf dem grünen Plakat in der Geschäftsauslage. Seit dem vergangenen Donnerstag ist der „Nah&Frisch“-Markt in Emmersdorf geschlossen. Damit gibt es in der Gemeinde – anders als es aufs anonyme Plakat geschrieben wurde – nur mehr einen Nahversorger, nämlich den Genussladen von Johannes Weitzenböck. Die Conclusio auf dem Plakat lautet: „Schade – Schande an alle, die dazu beigetragen haben. Politik, Gemeinde, Bevölkerung“ – das findet BNE-Ortschef Richard Hochratner „unfair“.

„Die Gemeinde hat sich immer um den Nahversorger bemüht, etwa die Zufahrt von der B3 oder Parkplätze ermöglicht.“ Der Bürgermeister ortet die Gründe in der mangelnden Frequenz an der Melk-Nähe: „Bei so einem kleinen Nahversorger bekommt man eben nicht alles, die Leute erledigen ihre Großeinkäufe schlichtweg woanders.“ Hochratner bedauert die Schließung – blickt aber aufgrund jüngster Gespräche optimistisch in die Nahversorger-Zukunft der Gemeinde.

Dieses anonyme Plakat wurde in der Auslage des nunmehr geschlossenen „Nah&Frisch"-Marktes angebracht. Foto: privat

„Es hat sich ein größerer Konzern gemeldet und Interesse bekundet, in Emmersdorf Fuß zu fassen“, schildert er. Allerdings: Dieses Unternehmen wolle sich auf einer „größeren Fläche ansiedeln, eine größere Filiale errichten“. „Wir werden uns dem nicht verwehren, aber müssen uns das natürlich anschauen“, will sich Hochratner dazu noch nicht näher äußern. Der bisherige „Nah&Frisch“-Standort im Ortskern komme jedenfalls für den besagten Konzern nicht infrage. Leerstand im Ortszentrum und Neubau am Ortsrand, also? „Uns ist die Nahversorgung im Ortskern sehr wichtig und wir wollen, dass es weitergeht. Wer Interesse hat, kann sich gerne melden“, hofft Hochratner auf jemanden, der das Geschäft beleben will.